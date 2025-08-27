Pieejams piektais raidījums “Klātbūtne” – saruna ar Mareku Sarnovski, Jēkabpils cietuma kapelānu

Raidījuma vadītājs ir Raimonds Blisiņš (plašāk pazīstams kā mūziķis MCBĀRDA), kurš šobrīd studē teoloģiju Lutera Akadēmijā. Sarunu cikls “Klātbūtne” iepazīstina ar cilvēkiem, kuri meklē un dzīvo savu garīgo ceļu. Iepriekšējos raidījumos viesi bijuši mācītāji Elijs Godiņš, Ilmārs Tolstovs, Jānis Dravants, kā arī filmas “Caur adatu” varonis Edijs Vītoliņš.
Šajā, piektajā raidījumā, Mareks Sarnovskis dalās savā pieredzē par ceļu uz kristietību, kalpošanu cietumā kā kapelānam, kā arī par mūzikas un psihoterapijas nozīmi cilvēka dzīvē. Sarunā tiek apspriests, kā garīgums palīdz ikdienā, kā cilvēki pārdzīvo krīzes un kā ticība var mainīt skatījumu uz dzīvi.