Vakara programmā: slavēšanas dziesmas, lūgšanas, Dieva Vārds, svētruna, ko līdzdalīs mācītājs Gints Graudiņš, kā arī sadraudzība pie tējas, kafijas un uzkodām. Nākamie slavēšanas vakari paredzēti 27. martā 19.00 un 24. aprīlī 19.00, kā arī 16. maijā 20.00 Baznīcu Nakts vakarā.
Piektdien notiks ikmēneša slavēšanas vakars ar projektu „Jāņa ielas republika”
Kā ierasts mēneša pēdējā piektdienā, šonedēļ Rīgas Svētā Jāņa draudzē norisināsies slavēšanas vakars kopā ar mūzikas projektu „Jāņa ielas republika”. Slavēšanas vakars notiks piektdien, 27. februārī, pulksten 19.00 Rīgas Svētā Jāņa baznīcā.