Pirmdiena, 15. februāris, 2021

katolis.lv
Pirmdiena, 15. februāris, 2021

katolis.lv

17. februārī, ar Pelnu trešdienu iesākot Lielo gavēni, 40 dienas gatavosim savas sirdis Kristus augšāmcelšanās svētkiem. 
Katoļu Baznīcas informācijas aģentūra (KABIA) un Radio Marija Latvija (RML) tradicionāli šai laikā piedāvās Gavēņa kalendāru, lai ar tā palīdzību Lielajā gavēnī katram, kurš to vēlas, būtu iespēja apstāties, padomāt, palūgties, meditēt un iekšēji noskaņoties Augšāmcelšanās svētku priekam.

Šoreiz Gavēna kalendārs tiek veidots, izmantojot pāvesta Franciska pērna gada decembrī izdotās apustuliskās vēstules "Patris Corde" jeb "Ar tēva sirdi" fragmentus. Vēstule tika izdota, pasludinot šo gadu par svētajam Jāzepam veltītu jubilejas gadu. Un kalendāra veidotāju mērķis ir pievērst uzmanību svētajam Jāzepam un viņam veltītajam gadam, tādā veidā palīdzot cilvēkiem dzīvot vienā ritmā ar Baznīcu. Kā norāda radio programmas direktors priesteris Pēteris Skudra – ja cilvēki neizlasīs visu vēstuli, tad kalendāra ietvaros būs iespēja iepazīst vismaz tās citātus, kuros, pēc viņa sacītā, ir ietvertas "daudzas labas domas".

Katrai dienai izvēlēto citātu no apsutuliskās vēstules "Patris Corde" papildinās arī katrai Lielā gavēņa dienai veltīta meditācija, kuru būs ierunājuši Latvijas garīdznieki, balstoties konkrētās dienas Evaņģēlija fragmentā. Lai dāvātu iespēju izdarīt kādu labu darbu, kalendārā būs ietverti arī daži nodibinājuma "Caritas Latvija" projekti. Tāpat "Caritas" projektus varēs atbalstīt, apmeklējot ziedot.katolis.lv platformu.

Gavēņa kalendārs būs pieejams KABIA un RML mājaslapās un sociālo tīklu kontos. Tiem, kas vēlas Gavēņa kalendāra tekstus un meditācijas katru dienu saņemt savā e-pastā, lūgums pieteikties šeit:

