Šis notikums ieņem nozīmīgu vietu Latvijas kultūrvēsturiskajā atmiņā un iedvesmojis Aleksandra Čaka poēmu „Sprediķis Piņķu baznīcā”, kas kļuvusi par vienu no spilgtākajiem latviešu literatūras darbiem par Pirmā pasaules kara laiku. Pasākuma mērķis ir pieminēt vēsturisko notikumu, aktualizēt tā nozīmi Latvijas vēsturē un kultūrā šodien, kā arī veicināt sabiedrības interesi par Piņķu baznīcu kā vienu no nozīmīgām Latvijas kultūrvēsturiskajām garīgā mantojuma vietām. Pasākuma pirmajā daļā skanēs Aleksandra Čaka poēmas „Sprediķis Piņķu baznīcā” lasījums ērģeļu mūzikas pavadībā, kā arī muzikāli priekšnesumi. Otrajā daļā paredzēti vēsturnieku priekšlasījumi par 1916. gada Piņķu sprediķa vēsturisko nozīmi un tā vietu Latvijas kultūras atmiņā. Pirms un pēc pasākuma interesentiem būs iespēja iepazīt Piņķu Svētā Jāņa baznīcas vēsturi novadpētnieka Jāņa Amola vadībā. Pasākums ir bez maksas un atvērts ikvienam interesentam. Organizatori aicina piedalīties visus, kuri interesējas par Latvijas vēsturi, literatūru, kultūras mantojumu un garīgajām vērtībām.
Pirmdiena, 13. jūlijs, 2026 08:40
Piņķu baznīcā notiks pasākums par vēsturisko 1916. gada sprediķi
1. augustā pulksten 17.00 Piņķu Svētā Jāņa baznīcā notiks pasākums „Sprediķim Piņķu baznīcā – 110”, kas veltīts 110. gadadienai kopš vēsturiskā 1916. gada sprediķa, kuru teica 5. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona komandieris Jukums Vācietis.