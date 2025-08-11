“Not an Idol” dibināta 2012. gadā. Tajā pašā gadā iznāca viņu pirmais albums “Valuri de Lumină” (“Gaismas viļņi”), kas iezīmēja viņu radošā ceļa sākumu ar kristocentrisku vēstījumu. Grupa ir pazīstama arī ar dziesmām kā “Zbor” (“Lidojums”), “Iertare” (“Piedošana”), “Domnul – Steagul Meu” (“Kungs – mans karogs”) un citām, kas atspoguļo dažādas ticības un pielūgsmes tēmas. Viņu mūzika ir piepildīta ar spēcīgu garīgu vēstījumu, balstoties uz Bībeles citātu – Jesajas 42:8: “Es esmu Tas Kungs, tas ir Mans Vārds, un savu godību Es nedošu elkiem.” Viņu stils ir gospelmūzikas, R&B, soula, funka un džeza saplūsme ar dziļiem liriskiem tekstiem par ticību, cerību un mīlestību. “Not an Idol” ir patiesa muzikāla iniciatīva ar skaidru kristīgu fokusu. Viņi ir radījuši unikālu telpu, kur mūsdienīgs muzikālais stils kalpo garīgam saturam. Viņu ceļš – no autordziesmām līdz dzīvajiem ierakstiem un sadarbībām – atspoguļo radošas izaugsmes un meklējumu dziļumu, kas iedvesmo klausītājus ar ticību un cerību.
Svētdiena, 10. augusts, 2025 15:12
Pirmo reizi Latvijā – kristīgā mūzikas grupa “Not an Idol” no Moldovas
Pirmo reizi Latvijā viesosies kristīgā mūzikas grupa “Not an Idol” no Kišiņevas, Moldovas. Slavēšanas un pielūgsmes vakars notiks sestdien, 16. augustā pulksten 18.00 Rīgā, Ūnijas ielā 99, draudzes “Labā Vēsts” telpās.