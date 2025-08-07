Platones kristiešu centrs “Mājas kafejnīcu dienās” piedalās otro reizi un aicina pie sevis ciemos 9. augustā no pulksten 15.00 līdz 21.00 Platonē, Meža ielā 4. Programmā: gards ēdiens, aktivitātes bērniem, piepūšamās atrakcijas, skatuves priekšnesumi un vakara koncerts. Platones kristiešu centra “Mājas kafejnīcu dienās” piedalīsies Dario Lavermicocca no Itālijas, radošā studija “Bāka”, Dārta Sedleniece, Jānis un Ilze Driksnas un Valdis Indrišonoks.