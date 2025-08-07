Platones kristiešu centrs “Mājas kafejnīcu dienās” piedalās otro reizi un aicina pie sevis ciemos 9. augustā no pulksten 15.00 līdz 21.00 Platonē, Meža ielā 4. Programmā: gards ēdiens, aktivitātes bērniem, piepūšamās atrakcijas, skatuves priekšnesumi un vakara koncerts. Platones kristiešu centra “Mājas kafejnīcu dienās” piedalīsies Dario Lavermicocca no Itālijas, radošā studija “Bāka”, Dārta Sedleniece, Jānis un Ilze Driksnas un Valdis Indrišonoks.
Trešdiena, 6. augusts, 2025 10:53
Platones kristiešu centrs piedalās “Mājas kafejnīcu dienās”
No 28. jūnija līdz 14. septembrim “Mājas kafejnīcu dienas 2025” aicina doties neaizmirstamā garšu un viesmīlības piedzīvojumā cauri 40 dažādiem reģioniem. Šajās dienās piedalās arī kristīgās baznīcas, lai atvērtu savas durvis cilvēkiem, tostarp Platones kristiešu centrs.