Augusta numurā lasāms mēneša svētdienu Dieva Vārds, kā arī sadaļa "Svētdienas skola", kurā bērni Dāvids un Magdalēna kopā ar savu skolotāju māsu Meinardu pārrunā Evaņģēlijā dzirdēto. Dzirdēto vēsti pārdomāt palīdzēs dažādi radoši uzdevumi, eksperimenti un izaicinājumi.
Numura papildu tēmas ved gan dabā, gan uz Latgali - bērni uzzinās par "Kristus ķirzaku" jeb zaļsekstes bazilisku, kas spēj skriet pa ūdens virsmu, turpinot pārdomas par apustuļa Pētera centieniem darīt to pašu - , kā arī iepazīs 10 interesantus faktus par Aglonas svētvietu un svētceļojumu.
Katru žurnāla numuru noslēgs komikss par kādu Baznīcas svēto. Augustā tas veltīts svētajam priesterim Maksimilianam Marijam Kolbem – "Priesteris, kas paveica varoņdarbu".
Pirmajam izdevumam sagatavota īpaša akcija, kurā pērkot divus žurnālus, trešais tiek pievienots kā dāvana - par katriem diviem grozā ieliktajiem žurnāliem trešais tajā tiks pievienots automātiski.
Kristīgo žurnālu varēs iegādāties draudžu grāmatgaldos, kā arī drīzumā jau Narvesen tirdzniecības vietaš un Jāņa Rozes grāmatnīcās.