Reformācijas 507. gadadienas konference

Reformācijas svētku dienu iesāksim ar Mārtiņa Lutera visai Reformācijai nozīmīgā darba Priekšlasījumi par vēstuli Romiešiem prezentāciju.

1953. gada filmā "Mārtiņš Luters", apspriežot Rom 1:17, M.Luteram tiek jautāts: “Ja atstāj kristieti dzīvot tikai ticībā, ja aizslauki visus labos darbus, ja visas šīs krāšņās lietas tu atmet kā kruķus, ko liksi vietā?" Viņš atbild: “Kristu. Cilvēkam ir vajadzīgs tikai Jēzus Kristus.”

Savā komentārā romiešiem reālais M.Luters saka: "Evaņģēlija saturs .. ir Jēzus Kristus." Un piebilda, ka šī vēstule ”ir Jaunās Derības galvenā daļa un tīrākais evaņģēlijs, kas ne tika pelnījusi, lai katrs kristietis to zinātu no galvas, bet to studētu ikdienas kā savas dvēseles maizi.” Šis komentārs, pateicoties Luterisma mantojuma fondam (LMF), beidzot ir pieejams arī latviski! Tie ir luteriskās teoloģijas svētki!

Svētku programmā:

Mg. J.Uļģis, M.Luters, Priekšlasījumi par vēstuli romiešiem prezentācija;

Mg. G.Graudiņš, M.Luters, Priekšlasījumi par vēstuli romiešiem no viņa hermenētiskās attīstības viedokļa;

Dr. U.Sildegs, Dr.cand. V.Kolms, Luterāņu dziesmu grāmatai – 500;

Dr.cand. S.Bobby, The Lutheran Confessions: a Valuable Resource for Honest Theological Conversations/Luteriskās ticības apliecības: vērtīgs resurss godīgām teoloģiskām sarunām.

Noslēgumā - sadraudzība un svētku mielasts.



‍Grāmatu "M.Luters. Priekšlasījumi par vēstuli romiešiem" varēs iegādāties par 5,- EUR (skaidrā naudā). Tirdzniecībā būs vēl citas LMF šogad izdotās grāmatas.