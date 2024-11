Reizē izdotas divas grāmatas gan zēniem, gan meitenēm par to, kā pieaugt pēc Dieva prāta

Īsumā, kāds bija šis ceļš līdz šo divu Krisa Ričardsa un Lizas Džounsas grāmatu izdošanai?



Tā kā mēs paši esam trīs bērnu vecāki, jau laicīgi meklējām resursus, kas palīdzētu mums veidot ar saviem bērniem informatīvas un bibliskas sarunas par pubertāti, attiecībām un seksu. Sastapāmies ar dažādām informācijām.

Ar ko šīs divas grāmatas ir atšķirīgas no pārējām grāmatām, kur ir kaut kas veltīts puišiem un kaut kas - meitenēm?

Uzskatu, ka daudzas citas grāmatas veicina seksuāli izlaidīgu dzīvesveidu un gandrīz nemaz neinformē bērnu. Citas runā par pusaudžu ķīviņiem un mudina par uzticības personu izvēlēties draugus, nevis vecākus. Mēs meklējām grāmatas, kas runātu par seksualitāti un dzīvi kopumā no bibliska pasaules skatījuma, liekot Dieva Vārdu centrā.

Ko atrisina šīs abas grāmatas?

Redzot, cik grāmatiņu nopirktas jau pirmajās dienās, kopš to izdošanas, varam teikt, ka tās aizpilda iztrūkumu, ko vecāki jau kādu laiku jutuši.

Vai tās ir kā palīglīdzeklis arī pašiem pusaudžiem?

Jā, noteikti! Grāmatu var lasīt pusaudzis pats, un tā dos gana daudz informācijas un domas par lietām, kuras sakārtot pa plauktiņiem. Tajā pat laikā mēs rosinām, pirmkārt, vecākus pašus izlasīt vai vismaz rūpīgi izšķirstīt grāmatu, lai novērtētu, kurā vecumā tavam bērnam tā būtu vispiemērotākā. Jo bērni un vide ap viņiem katrai ģimenei ir atšķirīga. Otrkārt, vislabākais, protams, ja šī grāmata ir palīglīdzeklis, kas reizē stiprina vecāka un bērna attiecības, atraisot sarunas par seksualitātes un attiecību jautājumiem. Piemēram, lasot kopīgi vai vismaz pārrunājot pēc tam, kad bērns izlasījis nodaļu. Tomēr, jā, bērns var lasīt arī individuāli, ja vecāki nav gatavi iesaistīties.

Kā šodien klājas jūsu ģimenes izdevniecībai? Kā izvēlaties, pie kā jauna strādāt?

Mēs esam piedzīvojuši Dieva vadību izdevniecībā vēl pirms tās dibināšanas 2021.gadā. Gadu pirms tam kādā no ik nedēļas randiņiem mums reizē radās doma par izdevniecības kalpošanu. Vienojāmies, ka lūgsim pēc nepieciešamajām finansēm, nevienam par to neteiksim, un nauda, kas ienāks pavisam neparastā, negaidītā veidā mūsu ģimenē, tiks novirzīta pirmās grāmatas izdošanai. Rezultātā, gada laikā Dievs deva 6000 eiro, kas bija pietiekami, lai izdotu pirmo grāmatu un vēl sadrukātu labu daudzumu traktātu, kas arī pieejami mūsu mājaslapā. Lieki teikt, ka šāda nauda nekad iepriekš nebija ģimenes budžetā radusies ārpus tipiskā ienākumu avota.

Arī tālāk Dievs ir devis īstos cilvēkus katram darba posmam – tulkus, korektorus un redaktorus, maketētājus, vāka dizaineri. Neesam dzinušies pēc sponsoriem – ir sajūta, ka viņi ir dzinušies pēc mums. Dievs ir devis jaukas sadarbības iespējas ar vairākām organizācijām ārpus Latvijas. Pirmajā darbības gadā izdevām grāmatu par laulību. Otrajā gadā izdevām četras grāmatas. Šogad tās jau ir astoņas grāmatas. Jūtam, ka šobrīd tas ir mūsu maksimums, jo laiks, ko varam veltīt kalpošanai, ir tās stundas, kad bērni jau gultās. Mūsu vēlme ir, lai šis būtu mums pilna laika darbs. Tas gan iespējams tikai ar sponsoru palīdzību, jo Latvijā kristīgā vide ir pārāk maza, lai ar šādu darbošanos pelnītu.

Atšķirībā no lielākās daļas izdevniecību, mēs nedomājam par to, vai grāmatai būs pieprasījums. Mēs domājam par to, vai grāmata ir vajadzīga Latvijas kristiešiem. Redzam ļoti daudz jomas, kurās ir nepieciešamas praktiskas kristīgas grāmatas. Šobrīd procesā ir vēl septiņas grāmatas, kuras iznāks nākamajā gadā.

Lai jaunumus pamanītu, iesakām pierakstīties jaunumu listei, kurai var pieteikties, atverot mūsu mājaslapu www.titamdivi.lv. Mums var sekot arī Instagramā - @titamdivi, kur mēdzam likt citātus no izdotajām grāmatām, ziņot par jaunumiem un runāt par dažādām tēmām no bibliska pasaules skatījuma.