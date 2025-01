Rekordaugsti veikto abortu skaitļi iepretim kritiskajam dzimstības līmenim visā pasaulē

Worldometer apkopo aktuālos lielāko globālās statistikas datu apkopojumus - iedzīvotāju skaita pieaugumu, dzimstību, nāves gadījumu skaitu, automašīnu ražošanu, grāmatu publikācijas un CO2 emisijas, kā arī citus datus, tostarp katru gadu pasaulē veikto dokumentēto abortu skaitu.

Kā vēsta Christianpost.com Amerikas Savienotajās Valstīs aborti katru gadu veido apmēram trešdaļu no visiem nāves gadījumiem. Turpretī afroamerikāņu vidū šis rādītājs pārsniedz 60% no kopējā nāves gadījumu skaita. Jau 2016. gadā Open Journal of Preventive Medicine pētījums parādīja krasās atšķirības abortu statistikā, kādas tika fiksētas melnādaino sieviešu starpā. Mācītājs Klenards Čildress jaunākais šo fenomenu raksturoja kā “melnā genocīda” paveidu, norādot, ka “52 procenti no visām afroamerikāņu grūtniecībām beidzas ar abortiem" un aborts "ir visizplatītākā UN vismazāk regulētā medicīniskā procedūra, ko veic sievietēm"

Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka melnādainajām sievietēm ir augstākais abortu līmenis no visiem demogrāfiskajiem rādītājiem, proti, 24,4 aborti uz 1000 sievietēm pēdējā gadā, par kuru ir pieejami dati, savukārt baltajām sievietēm ir viszemākais abortu līmenis - 5,7 uz 1000. Tas nozīmē, ka melnādainiem zīdaiņiem ir vairāk nekā četras reizes lielāka iespēja tikt abortiem nekā baltajiem.

Visā pasaulē ir “kritisks mazuļu trūkums”, norāda kristīgais ziņu medijs LifeSiteNews, atsaucoties uz The Guardian, Globe and Mail, Euronews un Politico ziņām.

LifeSiteNews salīdzina 2024. gada abortu skaitu - 45,1 miljonu nedzimušo bērnu ar Kanādas iedzīvotāju skaitu, kas ir aptuveni 40,1 miljons, atzīmējot, ka katru gadu tiek "nogalināta viena valsts". Tomēr daudzi ziņu izdevumi, kas ziņo par dzimstības samazināšanos pasaulē, nespēj saistīt šīs tendences ar desmitiem miljonu katru gadu reģistrēto abortu. Dažās valstīs pat ir apspiesti vai sodīti plašsaziņas līdzekļus, kuri uzdrošinājušies noformulēt abortu kā satraucošu nāves cēloni.