Sākot ar 7. janvāri, piecus trešdienu vakarus pulksten 18.30 notiks bezmaksas apmācības darbam ar bērniem, kuri guvuši traumatisku pieredzi. Apmeklējot kursu, ir iespējams saņemt sertifikātu (derīgs arī pedagogiem). Pieteikšanās līdz 4. janvārim šeit.
Svētdiena, 4. janvāris, 2026 12:03
Rīgā notiks apmācības darbam ar bērniem no sociālā riska grupām
Janvārī Rīgas Vecajā Svētās Ģertrūdes draudzē sāksies bezmaksas apmācības visiem tiem, kuri interesējas par kalpošanu bērnunamos vai darbu ar bērniem no sociālā riska grupām. Apmācības vadīs Kristīgās alianses bāreņiem Ģimeņu atbalsta centrs TILTS.