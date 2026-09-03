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Ceturtdiena, 3. septembris, 2026 17:57

Rīgas Domā aizlūgs par Nepālas traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem

LETA
Rīgas Domā aizlūgs par Nepālas traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem
Foto: Pexels,com
Ceturtdiena, 3. septembris, 2026 17:57

Rīgas Domā aizlūgs par Nepālas traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem

LETA

Pirmdien, 7. septembrī, plkst. 18 Rīgas Domā notiks aizlūgums par Nepālas traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem, liecina Rīgas Doma publiskotā informācija.

Ekumēnisko svētbrīdi vadīs arhibīskaps Rinalds Grants un kristīgo konfesiju vadītāji. Muzicēs Aigars Reinis un Aigars Raumanis.

Uz aizlūgumu aicināti visi, kas vēlas domās un lūgšanās būt kopā ar tiem, kas pazuduši un viņu tuviniekiem.

Jau vēstīts, ka 26. augustā ledāja sabrukums izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot plašus postījumus. Līdz ceturtdienas pēcpusdienai bija apzināts, ka dabas katastrofā gājuši bojā vismaz 1273 cilvēki, bet bez vēsts pazuduši vairāk nekā 4700.

Tuvu negadījuma epicentram atradās arī liela Latvijas tūristu grupa, kuru bija organizējuši jogas interesenti no "Yantra", bet mazāks Latvijas tūristu skaits dabas katastrofas zonā atradās vietējās firmas "Mighty Himalayan Trek" grupā. Ārlietu ministrijai zināms, ka trīs Latvijas iedzīvotāji, kuri tobrīd atradās reģionā, nav cietuši plūdu izraisītajā dubļu nogruvumā Nepālā, bet 33 patlaban tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.

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