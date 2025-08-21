Bīskaps Bernhards II savulaik dibināja pilsētas un klosterus, cēla baznīcas. Viņu uzskatīja par vienu no spilgtākajām un ietekmīgākajām personām Eiropas 13. gadsimta sākuma politikā. Viņa ieceru mēroga plašums ir redzams šodien Rīgas Doma baznīcas arhitektūrā. Bernhards II bija viens no viduslaiku Livonijas veidotājiem, no kuras teritorijām un kultūras ir cēlušās šodienas Latvija un Igaunija. Bīskapa piemiņas saglabāšanas iniciators ir senas Ziemeļreinas-Vestfālenes zemes aristokrāts princis Stefans no Lipes, kurš 2020. gadā pēc iepazīšanās ar Rīgu, Ikšķili, Siguldu un Daugavgrīvu kā agrākajām kristīgās misijas vietām izteica piedāvājumu Rīgas Domā uzstādīt piemiņas zīmi savam priekštecim Bernhardam II no Lipes.
Trešdiena, 20. augusts, 2025 10:27
Rīgas Domā atklāj piemiņas zīmi bīskapam Bernhardam II
Rīgas Domā atklāta un iesvētīta piemiņas zīme pirmajam Sēlijas bīskapam Bernhardam II. Viņš ieradās Livonijā 1210. gadā kā misionārs, kopš 1211. gada kalpoja kā Daugavgrīvas cisterciešu klostera abats, kopš 1218. gada bija Sēlijas bīskaps.