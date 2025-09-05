Piektdiena, 05.09.2025 14:04
Klaudija, Persijs, Vaida
Piektdiena, 05.09.2025 14:04
Klaudija, Persijs, Vaida
Ceturtdiena, 4. septembris, 2025 08:17

Rīgas Domā notiks divi Arvo Perta jubilejai veltīti koncerti

Latvijas Kristīgais radio
Rīgas Domā notiks divi Arvo Perta jubilejai veltīti koncerti
Foto: Facebook - Mūzika Rīgas Domā
Ceturtdiena, 4. septembris, 2025 08:17

Rīgas Domā notiks divi Arvo Perta jubilejai veltīti koncerti

Latvijas Kristīgais radio

Arvo Perta jubilejas gadā Rīgas Doms aicina uz šī igauņu komponista mūzikai veltītiem koncertiem 5. un 12. septembrī plkst. 19.00. Koncertos Perta mūziku atskaņos ērģelnieces Ligita Sneibe un Diāna Jaunzeme-Portnaja, kā arī baritons Rihards Millers.

2025. gads visā pasaulē iezīmējas kā Arvo Perta 90. jubilejas gads. 11. septembris ir Arvo Perta dzimšanas diena. 5. septembrī plkst. 19.00 koncertā „Arvo Perts un franči” ar ērģeļmūzikas solo programmu uzstāsies Zviedrijā dzīvojošā latviešu ērģelniece Ligita Sneibe. Savukārt 12. septembrī plkst. 19.00 koncertā „Annum per annum” (tulkojumā „Gads pēc gada”) kopā ar ērģelnieci Diānu Jaunzemi-Portnaju uzstāsies Latvijas Nacionālās operas baritons Rihars Millers. Programma veidota kā saruna starp Johana Sebastiāna Baha baroka laikmeta sakrālo mūziku un Arvo Perta darbiem.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.