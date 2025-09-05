2025. gads visā pasaulē iezīmējas kā Arvo Perta 90. jubilejas gads. 11. septembris ir Arvo Perta dzimšanas diena. 5. septembrī plkst. 19.00 koncertā „Arvo Perts un franči” ar ērģeļmūzikas solo programmu uzstāsies Zviedrijā dzīvojošā latviešu ērģelniece Ligita Sneibe. Savukārt 12. septembrī plkst. 19.00 koncertā „Annum per annum” (tulkojumā „Gads pēc gada”) kopā ar ērģelnieci Diānu Jaunzemi-Portnaju uzstāsies Latvijas Nacionālās operas baritons Rihars Millers. Programma veidota kā saruna starp Johana Sebastiāna Baha baroka laikmeta sakrālo mūziku un Arvo Perta darbiem.
Ceturtdiena, 4. septembris, 2025 08:17
Rīgas Domā notiks divi Arvo Perta jubilejai veltīti koncerti
Arvo Perta jubilejas gadā Rīgas Doms aicina uz šī igauņu komponista mūzikai veltītiem koncertiem 5. un 12. septembrī plkst. 19.00. Koncertos Perta mūziku atskaņos ērģelnieces Ligita Sneibe un Diāna Jaunzeme-Portnaja, kā arī baritons Rihards Millers.