„O” antifonas ir minētas jau 5. gadsimta avotos. Tie ir dziedājumi, kuros Pestītājs tiek uzrunāts dažādos no Vecās Derības ņemtos epitetos – O Sapientia (O, Gudrība), O Adonai (O, mūsu Kungs), O Radix Jesse (O, Jeses sakne), O Clavis David (O, Dāvida atslēga), O Oriens (O, Uzaustošais), O Rex Gentium (O, Tautu Karali), O Emmanuel (O, Emmanuēl). Katrā antifonā ir arī lūgums „Nāc!”. Riharda Dubras jaundarba pirmatskaņojumā piedalīsies Rīgas Doma meiteņu koris TIARA, diriģente Aira Birziņa un klarnetists Mārtiņš Circenis. Skanēs arī D. Bukstehūdes, S. Bārbera, A. Perta un A. Koplenda mūzika.
Rīgas Domā tiks pirmatskaņots Riharda Dubras jaundarbs
Rīgas Doma baznīcā piektdien, 5. decembrī, pulksten 19.00 norisināsies īpašs svētku laika koncerts „Adventa dialogi”, kurā pasaules pirmatskaņojumu piedzīvos komponista Riharda Dubras jaundarbs – cikls meiteņu korim a cappella „Septiņas „O” antifonas”.