Piektdiena, 13. februāris, 2026 13:57

Rīgas Katoļu ģimnāzijas kolektīvs pirms Valentīndienas atgādina, ko dara īsts skolotājs

Publicitātes foto no skolas arhīva
Rīt ir 14. februāris, ko dēvējam arī par mīlestības dienu - Valentīndienu. Šodien arī daudzās izglītības iestādēs šo dienu īpaši atzīmē, atrod kādus akcentus vai īpaši mīlestību daudzinošus vēstījumus. Arī Rīgas Katoļu ģimnāzijas pedagogu komanda, tērpusies sarkanos toņos, dalās sociālajā medijā ar to, ka viņi šodien ir "mīlestības pilni un mīlestības apņemti" un vēl visiem mīlestības pilnu Sv. Valentīna dienu!

Ģimnāzijas kolektīvs atgādina, ka "Skolotājs nemāca tikai latviešu valodu, matemātiku vai dabaszinības, skolotājs māca ikdienu, māca dzīvi – saskatīt prieku, skumjas, spēt risināt neskaitāmus strīdus starp klasesbiedriem, prast iepriecināt, nomierināt, atbalstīt, iedvesmot, iemācīt mīlestību, iemācīt draudzību, iejūtību."
