Programmā: Jāzepa Mediņa, Jurjānu Andreja, Aivara Kalēja, Jāņa Ivanova, Jāzepa Vītola, Lūcijas Garūtas, Riharda Dubras, Emīla Dārziņa, Ulda Stabulnieka un Raimonda Tigula mūzika. Koncerts veltīts Latvijas dzimšanas dienai un būs kā muzikāls ceļojums cauri laikmetiem un sajūtām. Vakara īpašais akcents būs gaismu vizualizācija, kas piešķirs mūzikai vēl dziļāku emocionālo dimensiju un pārvērtīs Jāņa baznīcas vēsturisko interjeru mirdzošā svētku ainavā. Biļetes: bilesuparadize.lv
Ceturtdiena, 13. novembris, 2025 10:19
Rīgas Svētā Jāņa baznīcā notiks Valsts svētkiem veltīts koncerts
Rīgas Svētā Jāņa baznīcā 15. novembrī pulksten 18.00 norisināsies svētku koncerts „Tev, Latvija”. Tajā piedalīsies soprāns Viktorija Majore, bass Edgars Ošleja, ērģelniece Diāna Jaunzeme-Portnaja, kā arī Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra stīgu grupa.