Programmā: Jāzepa Mediņa, Jurjānu Andreja, Aivara Kalēja, Jāņa Ivanova, Jāzepa Vītola, Lūcijas Garūtas, Riharda Dubras, Emīla Dārziņa, Ulda Stabulnieka un Raimonda Tigula mūzika. Koncerts veltīts Latvijas dzimšanas dienai un būs kā muzikāls ceļojums cauri laikmetiem un sajūtām. Vakara īpašais akcents būs gaismu vizualizācija, kas piešķirs mūzikai vēl dziļāku emocionālo dimensiju un pārvērtīs Jāņa baznīcas vēsturisko interjeru mirdzošā svētku ainavā. Biļetes: bilesuparadize.lv