Mirdzums tumsā un okeāna spirgtie vēji, ilgas un zvaigznes, gaisma klusumā – tāds ir programmas poētiskais vēstījums, kas palīdz neapjukt trauksmainajā laikā, kad sirds tvīkst pēc vienkāršības un maiguma. Programmā: Eleonoras Deilijas, Robina Fentona, Maikla Higinsa, Mortena Loridsena, Kolina Mobija un Čārlza Vuda mūzika. Ieeja brīva.
Sestdiena, 11. aprīlis, 2026 11:52
Rīgas Svētā Jāņa baznīcā skanēs koncerts „Gaisma klusumā”
Šonedēļ Latvijā viesojas Tvikenhemas koru biedrības jauktais koris (Twickenham Choral Society) – viens no Rietumlondonas vadošajiem koriem, kas 2022. gadā svinēja simtgadi. Koncerts „Gaisma klusumā” notiks 11. aprīlī pulksten 18.00 Rīgas Svētā Jāņa baznīcā.