1. maijā plkst. 19.00 Kopenhāgenas Karaliskais zēnu koris atskaņos Bendžamina Britena, Antona Bruknera un ziemeļvalstu komponistu kormūziku. 2. maijā plkst. 17.00 skanēs ērģeļmūzikas koncerts, kurā ērģelniece Ilze Barlo atskaņos J. S. Baha, M. Rēgera un L. Vjerna skaņdarbus. Ieeja abos koncertos par ziedojumiem.
Ceturtdiena, 30. aprīlis, 2026 11:36
Rīgas Svētā Jāņa baznīcā šonedēļ notiks divi garīgās mūzikas koncerti
Rīgas Svētā Jāņa baznīcā 1. un 2. maijā notiks garīgās mūzikas koncerti, kas klausītājiem būs atvērti par ziedojumiem. Piektdien Jāņa baznīcā viesosies Kopenhāgenas Karaliskais zēnu koris no Dānijas, savukārt sestdien uzstāsies ērģelniece Ilze Barlo.