Jebkuriem diviem laulātiem draugiem ir nepieciešams laiks pārī, kad apstāties, iet dziļumā, nojaukt klusēšanas mūrus, pieaugt gudrībā un iepazīt vienam otru vēl pilnīgāk. Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes draudze šādu vietu, laiku un telpu vēlas sniegt. Šīs sezonas laulāto tikšanās būs iespēja laulātajiem satikties, lai kopīgi pavakariņotu, klausītos lekcijas par dažādiem laulāto attiecībām būtiskiem tematiem un pavadītu laiku sarunās pārī. Nākamā laulāto tikšanās plānota 19. janvārī plkst. 19.00 Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes draudzes pagrabiņā. Lekcijas temats: „Vīrišķais un sievišķais toreiz un tagad”. Dalībnieku skaits ierobežots, un pieteikšanās tiks slēgta, sasniedzot maksimālo skaitu.
Svētdiena, 11. janvāris, 2026 12:44
Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes draudze organizē laulāto pāru tikšanos
Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes draudze šomēnes aicina uz laulāto pāru tikšanos. Neatkarīgi no tā, vai esat jaunlaulātie vai jau kādu ceļa gabalu kopā nostaigājis pāris, vai laulību raksturo miers vai izaicinājumi – jebkurai laulībai ir potenciāls kļūt plaukstošai.