Rīgas Vecajā Svētās Ģertrūdes draudzē mācītāja amatā ievadīts Jānis Kungs

Amata ievadīšanas dievkalpojumu vadīja Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Rinalds Grants, kurš nolasīja amata nosūtījumu un simboliski pasniedza jaunajam mācītājam baznīcas atslēgas. Arhibīskaps atgādināja par mācītāja galveno uzdevumu – no sirds ganīt Dieva avis.
Svinīgajā notikumā Jāni Kungu sveica arī draudzes mācītāji Krists Kalniņš un Oskars Smoļaks, kā arī diakons Ilmārs Broks. Savā uzrunā jaunais mācītājs atzina, ka uzņemties šo kalpošanu rada bijību, tomēr pauda pārliecību, ka Dievs palīdz cilvēkam ieaugt viņam uzticētajā aicinājumā. Viņš uzsvēra, ka Ģertrūdes draudzi uzskata par savām garīgajām mājām un vēlas turpināt tajā kopīgi augt.
Pēc dievkalpojuma un kopīgām lūgšanām svētku dalībnieki pulcējās sadraudzībā pie kafijas tases. Draudze aicina savās lūgšanās pieminēt mācītāju Jāni Kungu, viņa sievu Lieni un bērnus, lūdzot Dieva spēku un žēlastību jaunajā kalpošanas ceļā.