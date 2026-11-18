Grants aicināja jaunievēlētos deputātus un valdības locekļus izvērtēt savus nodomus Dieva un sirdsapziņas priekšā un nebaidīties rīkoties kopējam labumam. Garīdznieks uzsvēra, ka politiķiem šoreiz uzticēts īpaši daudz un no viņiem arī vairāk sagaida. Kā ziņots, pēdējās Saeimas vēlēšanās pārliecinoši lielāko balsu skaitu ieguva "Apvienotais saraksts", kas valdību veido kopā ar Nacionālo apvienību.
Savukārt sabiedrību arhibīskaps aicināja nesteigties atņemt jaunievēlētajiem deputātiem un valdības locekļiem doto uzticību.
Grants aicināja palīdzēt citiem, viņus aizstāvēt un uzņemties atbildību arī tad, ja ir bail par savu drošību. Viņa ieskatā bailēs pieņemts lēmums to nedarīt ir postošāks par pašām bailēm.
Arhibīskaps atgādināja, ka cilvēkiem reiz būs jāatbild gan par nodarīto ļaunumu, gan par labo, ko varēja paveikt, bet nepaveica, un tas attiecas uz ikvienu - "no lielvaras vadītāja līdz katram no mums". Viņš aicināja neatlikt dzīvi līdz pilnīgi drošiem laikiem un darīt labu jau patlaban, arī tad, ja bailēm ir iemesls.
Pievēršoties Latvijas aizsardzībai, Grants uzsvēra, ka brīvības nosargāšana tagad uzticēta pašreizējai paaudzei. Viņš akcentēja, ka laikā, kad lielvaras lauž līgumus, gatavība aizstāvēt Latviju jāapliecina, pirms kāds mēģina lemt "pāri mūsu galvām par mums pašiem".
Viņš aicināja stiprināt gan militārās aizsardzības spējas, gan savstarpējo uzticēšanos un neļaut hibrīdkara provokācijām sašķelt sabiedrību. Granta ieskatā, lai gan daudzos jautājumos viedokļi atšķiras, sabiedrību vieno vēlme dzīvot brīvā Latvijā.
Arhibīskaps atzīmēja, ka daudzi Latvijā baidās no lielvaru patvaļas, kuras piemērs ir Krievijas karš Ukrainā. Viņš minēja spīdzinātus cilvēkus, bezvēsts pazudušus tuviniekus, nolaupītus bērnus un ģimenes, kurām ziemā atņemts siltums un gaisma. Grants arī kritizēja Maskavas patriarhu Kirilu par agresijas attaisnošanu un izteikumiem par cīņu par Krievijas metafiziskajām robežām.
Pēc arhibīskapa paustā, nedrošību rada arī tehnoloģiju straujā attīstība un bažas par to, vai cilvēks būs vajadzīgs, ja tehnoloģijas viņa darbu spēs paveikt dažu sekunžu laikā. Viņš rosināja mākslīgā intelekta attīstības laikā sargāt cilvēcību - spēju spriest, just līdzi un palīdzēt.
Grants sacīja, ka Latvijā talantu meklēšanu varētu padarīt par "nacionālo profesiju", ar to saprotot līdzcilvēku spēju pamanīšanu un palīdzību tās attīstīt un izmantot. Viņš pauda pārliecību, ka šāda palīdzība kādam ļautu no jauna noticēt, ka viņš ir vajadzīgs.
Runājot par ģimenēm, arhibīskaps uzsvēra, ka cilvēkiem, kuri apsver bērna laišanu pasaulē, ir svarīgi zināt, ka viņi nav vieni. Mācītājs izcēla arī līdzcilvēku atbalsta nozīmi un aicināja katru izmantot savas spējas, lai palīdzētu ģimenēm sev apkārt teikt "jā" jaunai dzīvībai.
Grants uzsvēra, ka Latvija ir uzticēta visiem un katram ir ko tai dot. Viņš aicināja novērtēt saņemto - zemi, valodu, valsti un brīvību - un neļauties domai, ka no paša nekas nav atkarīgs.
"Mums nav jāgaida, līdz vairs nebūs bail," uzrunas noslēgumā sacīja Grants, aicinot likt lietā saņemto savā un Latvijas labā.