Piektdiena, 05.09.2025 14:04
Klaudija, Persijs, Vaida
Piektdiena, 05.09.2025 14:04
Klaudija, Persijs, Vaida
Ceturtdiena, 4. septembris, 2025 19:31

Rinkēvičs prezidenta amatā pirmo reizi tiekas ar lielāko kristīgo konfesiju vadītājiem Latvijā

Viktorija Slavinska-Kostigova
Rinkēvičs prezidenta amatā pirmo reizi tiekas ar lielāko kristīgo konfesiju vadītājiem Latvijā
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un uz tikšanos uzaicinātie lielāko kristīgo konfesiju vadītāji Latvijā. Foto - prezidenta kanceleja
Ceturtdiena, 4. septembris, 2025 19:31

Rinkēvičs prezidenta amatā pirmo reizi tiekas ar lielāko kristīgo konfesiju vadītājiem Latvijā

Viktorija Slavinska-Kostigova

Ceturtdien, 4. septembrī, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Rīgas pilī tikās ar lielāko kristīgo konfesiju vadītājiem Latvijā. Tikšanās laikā puses pārrunāja valsts un baznīcas dialogu, tostarp reliģisko organizāciju lomu un ietekmi sabiedrības saliedētības un vienotības veicināšanā un aktuālos jautājumus, ar ko ikdienā savā darbībā saskaras dažādu kristīgo konfesiju ticīgie Latvijā.

“Šodien Rīgas pilī Valsts prezidenta amatā pirmo reizi tikos vienkopus ar lielāko kristīgo konfesiju vadītājiem Latvijā. Mūsu Satversme noteic valsts un baznīcas šķirtību, taču ir vairāki saskarsmes punkti, kur valstij un baznīcai ir kopīgas rūpes, piemēram, mūsu valsts sakrālā mantojuma saglabāšana. Latvija ir daudznacionāla un dažādu konfesiju valsts, tomēr ar savu ekumenisma tradīciju un dažādu konfesiju mierīgu līdzās pastāvēšanu Latvija ir paraugs daudzām citām valstīm pasaulē. Latvijas sabiedrība ir arī ļoti dažāda un daudzveidīga, kurā katram indivīdam ir tiesības īstenot apziņas un reliģijas brīvību, kā arī brīvi noteikt savu attieksmi pret reliģiju, tostarp veikt reliģiskās darbības. Tādējādi man ir būtiski uzklausīt lielāko kristīgo konfesiju vadītāju Latvijā viedokli par jautājumiem, kas skar gan valsts un baznīcu attiecības, gan arī tos jautājumus, kas rūp dažādu kristīgo konfesiju ticīgajiem,” pēc tikšanās pauda E. Rinkēvičs.

Ar Valsts prezidentu tikās Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Rinalds Grants, Latvijas Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Latvijas pareizticīgās baznīcas Rīgas un visas Latvijas metropolīts Aleksandrs, Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcas Centrālās padomes priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs un Latvijas Baptistu Draudžu Savienības bīskaps Kaspars Šterns.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.