Rinkēvičs prezidenta amatā pirmo reizi tiekas ar lielāko kristīgo konfesiju vadītājiem Latvijā

“Šodien Rīgas pilī Valsts prezidenta amatā pirmo reizi tikos vienkopus ar lielāko kristīgo konfesiju vadītājiem Latvijā. Mūsu Satversme noteic valsts un baznīcas šķirtību, taču ir vairāki saskarsmes punkti, kur valstij un baznīcai ir kopīgas rūpes, piemēram, mūsu valsts sakrālā mantojuma saglabāšana. Latvija ir daudznacionāla un dažādu konfesiju valsts, tomēr ar savu ekumenisma tradīciju un dažādu konfesiju mierīgu līdzās pastāvēšanu Latvija ir paraugs daudzām citām valstīm pasaulē. Latvijas sabiedrība ir arī ļoti dažāda un daudzveidīga, kurā katram indivīdam ir tiesības īstenot apziņas un reliģijas brīvību, kā arī brīvi noteikt savu attieksmi pret reliģiju, tostarp veikt reliģiskās darbības. Tādējādi man ir būtiski uzklausīt lielāko kristīgo konfesiju vadītāju Latvijā viedokli par jautājumiem, kas skar gan valsts un baznīcu attiecības, gan arī tos jautājumus, kas rūp dažādu kristīgo konfesiju ticīgajiem,” pēc tikšanās pauda E. Rinkēvičs.
Ar Valsts prezidentu tikās Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Rinalds Grants, Latvijas Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Latvijas pareizticīgās baznīcas Rīgas un visas Latvijas metropolīts Aleksandrs, Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcas Centrālās padomes priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs un Latvijas Baptistu Draudžu Savienības bīskaps Kaspars Šterns.