Novērtējot baznīcas vēstures lapaspuses un apzinoties ceļu, kas vēl priekšā, Ropažu draudze ir pateicīga par visiem ziedojumiem. Ropažu gaismas dārzs tapa 2020. gadā kā baznīcas atjaunošanas līdzekļu piesaistes projekts un guva milzīgu cilvēku atsaucību. Tikai pirmajā gadā vien to apmeklēja 40 000 cilvēku. Ziedoto līdzekļu pietika, lai līdzfinansētu kāpņu atjaunošanu baznīcas tornī, un arī turpmāk visi ziedojumi tiks novirzīti baznīcas atjaunošanai. Šogad līdzās baznīcai atvērts arī īpašs Gaismas dārza informācijas centrs, kā arī Gaismas dārzā Adventa laikā norisinās svētku koncerti.
Trešdiena, 17. decembris, 2025 10:40
Ropažu baznīcā jau sesto gadu izveidots Gaismas dārzs
Ropažu luterāņu dievnamā jau sesto gadu ir izveidots Ropažu baznīcas Gaismas dārzs, kas būs atvērts līdz Zvaigznes dienai 6. janvārī. Gaismas dārzs apskatāms katru dienu: darbadienās 16.00–20.00, sestdienās 11.00–20.00, svētdienās 14.00 līdz 20.00.