Baroka ērģeles ir ne tikai mūzikas instruments, bet arī vēsturisks mākslas un amatniecības paraugs. Plānots, ka pēc diviem gadiem jaunās ērģeles Rīgas Domā skanēs gan dievkalpojumos, gan koncertos. Vācijā jau ir sākta ērģeļu būvniecība, un arī liela daļa līdzekļu atrasta Vācijā. Plānots, ka trūkstošos 400 000 eiro varētu savākt ziedojumu kampaņā. Topošais instruments atdzīvinās baroka laikmeta skaņu pasauli, kas Rīgas Domā pēdējo reizi skanējusi pirms vairāk nekā diviem gadsimtiem. Jaunās ērģeles tiek veidotas, balstoties rūpīgā vēsturisko avotu izpētē. Jaunais instruments varētu kļūt par nozīmīgu kultūras notikumu gan Latvijā, gan visā Eiropā.
Trešdiena, 15. oktobris, 2025 10:04
Sākta baroka ērģeļu būvniecība Rīgas Doma baznīcai
Rīgas Doma baznīcā drīzumā sāksies jaunu baroka ērģeļu būvniecība. Vērienīgo instrumentu radīs Drēzdenes ērģeļu būvētava, kas specializējas vēsturisko baroka ērģeļu atjaunošanā un būvēšanā. Būvniecības projektu plānots pabeigt līdz 2027. gada vasarai.