No 28. līdz 31. maijam Saldus Svētā Gregora izglītības centrā norisināsies konference „Go Play”. Šogad konferences vienojošais temats būs „Dzīvie akmeņi”, fokusējoties uz kristīgo kalpošanu ar fiziskajām aktivitātēm un spēlēm draudzēs un caur draudzēm. 1. jūnijā plkst. 10.00 notiks mini konference „Nākamais solis”, kas būs kā turpinājums lielajai konferencei. Tā notiks Saldus Svētā Gregora izglītības centrā un pilsētas sporta laukumos. Pasākumā piedalīsies pusaudži, jaunieši un pieaugušie – gan tie, kuri savā dzīvē jau pazīst Dievu, gan arī tie, kuri vēlas Viņu iepazīt tuvāk. Konferencē saziņa notiks angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā.
Trešdiena, 13. maijs, 2026 11:12
Saldū notiks divas starptautiskas kristīgās sporta konferences
Starptautiskās sporta kustības „Ready Set GO” Latvijas komanda un Eiropas Kristīgā sporta savienība maija beigās un jūnija sākumā organizē kristīgās sporta konferences Latvijā. Dalībnieki būs no Portugāles, Nīderlandes, Beļģijas, Vācijas un citām valstīm.