Tās būs dienas, kad iepazīties ar māceklības kultūras izpratni, uzzināt, kā notiek māceklība draudzēs un individuāli un kā tajā iesaistīt bērnus un jauniešus. Ikviens varēs dalīties ar pieredzi, iepazīties, kopīgi lūgt un atbalstīt viens otru. Pieteikšanās šeit.
Ceturtdiena, 11. decembris, 2025 09:19
Saldū notiks draudžu vadības komandu apmācības par māceklību
No 16. līdz 18.janvārim Saldus Svētā Gregora izglītības centrā norisināsies ikgadējās draudžu vadības komandu apmācības ar tematu „Māceklība”. Piedalīties aicinātas gan draudžu vadības komandas, gan individuāli dalībnieki no visām LELB draudzēm.