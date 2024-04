Seminārs “Neizsērotie zaudējumi un to ietekme”

Zaudējumu vidū ir: tuva cilvēka nāve, atlaišana no darba, slimības, šķiršanās, dzīvesvietas maiņa, bērnu aiziešana no ģimenes un daudzi citi zaudējumi. Zaudējumus izsērojot, ir iespējams atkal pilnvērtīgi dzīvot tālāk. Bieži visgrūtāk ir pārdzīvot zaudējumus, kas saistīti ar grūtniecību vai bērniņa piedzimšanu. Par šiem zaudējumiem parasti nerunā. Un ja nerunā, tad it kā arī tie nepastāv, tomēr tā nav. “Tur jau vēl nekā nebija!” “Neraudi, jums noteikti vēl būs bērni!” vai “Priecājies par to, kas tev jau ir!”” – to bieži var dzirdēt no tuviniekiem. Un neizsēroti šie zaudējumi, var atstāt ļoti lielu ietekmi uz turpmāko dzīvi un attiecībām, un arī uz turpmāko bērnu radīšanas ceļu un vecāka lomu. Kā tos pārdzīvot? Kāpēc svarīgi pārdzīvot? Kas liecina, ka tie ir pārdzīvoti un izsēroti? Un ko vispār nozīmē sērot? Seminārs būs aktuāls arī visiem tiem, kas saskārušies ar daudziem citiem zaudējumiem un piedzīvojuši grūtības tos izsērot. Pieteikšanās apmācībām šeit.