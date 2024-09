Senākā liecība par Bībelē minēto auduma krāsvielu

Tā piemēram Otrajā Mozus grāmatā (26:31) var lasīt: “..taisi priekškaru no zila un no sarkana purpura un karmezīna un no šķetinātu smalku dziju auduma, taisi to ar meistariski ieaustiem ķerubiem.” Ar modernajām pētniecības metodēm izdevās izpētīt auduma fragmentu un precīzi noteikt, kāds paņēmiens izmantots auduma krāsošanā. Atradums liecina par metodēm, kā krāsoti audumi, un par plašajiem bronzas laikmeta tirdzniecības tīkliem. Šī spilgti sarkanā vai purpursarkanā krāsa tika iegūta no bruņutīm – nelieliem kukaiņiem, kas dzīvo Vidusjūras reģionā. Un tās iegūšana bija ļoti dārga.