Seno romiešu cietumā Korintā atklāti kristiešu ieslodzīto grafiti

Tie ir uzraksti grieķu valodā, kuru saturs liecina, ka to autori bija kristieši - gandrīz visos tajos ir uzrunas Dievam. “Lai Dievs ir žēlīgs tiem, kas cieš šajā beztiesiskajā vietā. Kungs, neizrādi žēlastību tiem, kas mūs šeit iemeta,” teikts vienā no uzrakstiem. Kādā citā teikts, ka kāda ieslodzīto grupa cietumā pavadīja visu ziemu: “Kungs, sodi Marinosu, kas mūs šeit iemeta un lika mums šeit pavadīt visu ziemu.” Vairāki grafiti ir spēļu tāfeles attēli, kas liecina, ka ieslodzītie, iespējams, spēlēja kādu spēli, lai īsinātu laiku. Daži no uzrakstiem ietver lūgumus atbrīvot ieslodzītos: “Kungs, esi žēlsirdīgs un atbrīvo divus brāļus no šīs vietas. Kristū, pasargā Budi un Jāni...”

Lielākā daļa uzrakstu, lai gan tos veidojuši kristieši un tajos piesaukts Dievs, pauž vēlmi atriebties tiem, kas viņus ieslodzījuši cietumā - “Kungs, lai viņi mirst šausmīgā nāvē,” teikts vēl citur.