Šī 40 centimetrus īsā distance ir pati svarīgākā! Baltijas Pastorālajā institūtā iesākas mācību gads

Viņš jaunos studentus šoreiz iedrošināja nepazaudēt izsalkuma sajūtu. "Šim izsalkuma ir jābūt nevis pēc zināšanām, bet pēc atklāsmes. Lai tas notiktu, ir jāveic kāda ļoti svarīga distance - ir jānoiet aptuveni 40cm. Tas ir attālums no mūsu galvas līdz mūsu sirdij."
K.Šterns skaidro, ka tad, kad zināšanas nonāk līdz sirdij, tās kļūst par atklāsmi, un tieši atklāsme ir tā, kas mūs pārveido.
"Patiesībā mēs paši to nespējam paveikt. Dieva Gars ir Tas, kurš zināšanas pārvērš par atklāsmi. Tāpēc ir labi vienmēr saglabāt sevī izsalkumu un lūgt “Dievs, runā! Dievs, pabaro mani!”"
Mācības 1. kursā uzsāk (no kreisās) Reinis Drivinieks, Atis Raubiška, Agris Drēska, Elvis Elmans-Truns, Gerds Grīnbergs, Daniēls Sedliņš-Brūders, Daniels Lazdiņš, Emīls Anrijs Balodis, Gabriels Zīverts.