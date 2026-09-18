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Piektdiena, 18. septembris, 2026 13:08

Šī 40 centimetrus īsā distance ir pati svarīgākā! Baltijas Pastorālajā institūtā iesākas mācību gads

OgreNet
Šī 40 centimetrus īsā distance ir pati svarīgākā! Baltijas Pastorālajā institūtā iesākas mācību gads
BPI arhīvs. Jaunie studenti 2026./2027. mācību gads
Piektdiena, 18. septembris, 2026 13:08

Šī 40 centimetrus īsā distance ir pati svarīgākā! Baltijas Pastorālajā institūtā iesākas mācību gads

OgreNet

"Katru gadu, uzņemot jaunus studentus, piedzīvojam, ka viens ir tas, uz ko mēs ceram un ko spējam izdarīt paši, bet tad Dievs mums atgādina, ka Viņš ir patiesais Aicinātājs," tā iesākot jauno mācību gadu Baltijas Pastorālajā institūtā uzrunāja LBDS bīskaps Kasparš Šterns.

Viņš jaunos studentus šoreiz iedrošināja nepazaudēt izsalkuma sajūtu. "Šim izsalkuma ir jābūt nevis pēc zināšanām, bet pēc atklāsmes. Lai tas notiktu, ir jāveic kāda ļoti svarīga distance - ir jānoiet aptuveni 40cm. Tas ir attālums no mūsu galvas līdz mūsu sirdij."
K.Šterns skaidro, ka tad, kad zināšanas nonāk līdz sirdij, tās kļūst par atklāsmi, un tieši atklāsme ir tā, kas mūs pārveido.
"Patiesībā mēs paši to nespējam paveikt. Dieva Gars ir Tas, kurš zināšanas pārvērš par atklāsmi. Tāpēc ir labi vienmēr saglabāt sevī izsalkumu un lūgt “Dievs, runā! Dievs, pabaro mani!”"
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Mācības 1. kursā uzsāk (no kreisās) Reinis Drivinieks, Atis Raubiška, Agris Drēska, Elvis Elmans-Truns, Gerds Grīnbergs, Daniēls Sedliņš-Brūders, Daniels Lazdiņš, Emīls Anrijs Balodis, Gabriels Zīverts.
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