Šī gada Lielbritānijas maršā par dzīvību vairāk kā 10 000 dalībnieku un vairāk ateistu

Organizatori lēš, ka uz pasākumu „March for Life UK 2025” ieradās vismaz 10 000 cilvēku. Lielākā daļa dalībnieku bija kristieši, bet organizatori pauda gandarījumu par to, ka gājienā piedalās arvien vairāk ateistu. Pirms sākās pats gājiens uz Parlamenta laukumu, gājiena pasākuma diena tika iesākta ar rīta dievkalpojumu un lūgšanu.
Atskatoties uz gājiena dienas panākumiem, viena no gājiena vadītājām Izabella Vaugana Sprūsa (Isabel Vaughan-Spruce) teica, ka vairāk par gājiena dalībnieku skaitu viņu iepriecināja tik daudzie brīnišķīgie stāsti par dzīvības aizstāvību visā valstī. Viņa teica: “Viena studente man stāstīja, ka plāno savā universitātē dibināt dzīvības aizstāvības biedrību, cita stāstīja, ka viņiem ir kļuvis skaidrs garīgās cīņas realitātes nopietnību un viņi ir ieguva atziņu par personīgās lūgšanas nepieciešamību”.
“Citi”, teica Sprūsa, “man stāstīja, ka paņēma līdzi draugus, jo pagājušā gada gājiens viņus bija ļoti motivējis – viņi vēlējās, lai arī citi viņu paziņas piedzīvotu to pašu.” Sprūsa arī pastāstīja, ka daži gājiena dalībnieki tagad plāno rīkot kafijas rītus savās baznīcās, lai veicinātu izpratni savās kopienās, un priecājās: “Tik daudzas dažādas kristiešu konfesijas – un arī arvien vairāk ateistu – noliek malā konkrētas teoloģiskās atšķirības, lai kopīgi atzītu katras dzīvības vērtību no ieņemšanas brīža”.