- Vai būsiet priecīgi satikt šovakar arī kādu ar draudzes dzīvi pilnīgi nesaistītu ogrēnieti?
- Jā, mēs pilnīgi noteikti esam atvērti, un būsim priecīgi satikt jebkuru. Alfas kurss ir laiks, kur cilvēki tādā sirsnīgā un draudzīgā vidē var sarunāties un risināt arī dažādus jautājumus par dzīvi. Citreiz citā vidē šos jautājumus varbūt cilvēks neuzdrošinātos uzdot. Te to drīkst, un te varēs saņemt arī atbildes. Ticu arī, ka katrs te varēs atrast jaunus paziņas un draugus. Pats Alfas kurss ir daudzu desmitu gadu garumā īstenota iespēja cilvēkiem satikties visā Eiropā un ne tikai. Arī pie mums Latvijā nu jau daudzus gadus šie Alfas kursi tiek organizēti dažādās draudzēs.
- Vai tiešām uz visiem jautājumiem varēs iegūt atbildes?
- Tad, kad saprotam, kur ir atrodamas visas atbildes, tad arī atrodam veidu, kā mūsu jautājumi var tikt vienmēr atbildēti. Protams, nav tāda cilvēka, kas varētu atbildēt uz, iespējams, visiem dzīves jautājumiem, bet galvenais ir uzzināt, kur meklēt atbildes uz tiem jautājumiem, kas ir aktuāli šobrīd un kas vēl radīsies. Tādu vienmēr ir un būs.
Alfas kursa vakars, uzrunu saka Imants Krastiņš, attēls no draudzes arhīva
- Kāds pie jums ir šis vakara formāts, un vai ir kāds galvenais runātājs tajā?
- Katrā tikšanās reizē ir noteikta tēma, kurā ir sagatavota galvenā uzruna. To parasti saka mācītājs vai kāds cits, kuram ir pieredze Alfas kursos. Vienlaikus katrā vakarā ir laiks diskusijām un sarunām starp grupiņu dalībniekiem. Šeit ir tā vieta un laiks, kur patiešām cilvēki drīkst uzdot jautājumus un kopā meklēt atbildes. Reizēm mēs pamanām, ka cilvēkam jau pašam uz kādu savu jautājumu ir atbilde, bet viņš to līdz tam nav spējis ieraudzīt un noformulēt. To viņš izdara šajā vakarā. Interesanti ir tad, kad dalībniekiem ir dažādi viedokļi. Kursa formāts dod vietu diskusijām un dažādiem viedokļiem. Alfas kurss arī iedrošina uzdot jautājumus, un tas patiešām ir būtiski, jo bieži jau mēs netiekam līdz atbildēm, jo nemaz neesam uzdevuši jautājumus.
- Kādi dalībnieku jautājumi šajās diskusijās šo gadu laikā jūs pašus ir pārsteiguši?
- Patiesībā mēs visi interesējamies par to, kas tajā brīdī ir vissvarīgākais mums pašiem individuāli. Ja mums svarīgi ir konkrētajā brīdī ģimenē notiekošais, tad noteikti būs jautājumi par to, ja būs uztraukums par darbu vai sabiedrību, tad šie jautājumi noteikti būs par to. Tomēr noteikti un nemainīgi ir tas, ka mēs tiešām visi meklējam atbildes par savas dzīves jēgu. Kāpēc es te esmu, ko es te daru, kāds ir mans uzdevums un uz kurieni es dodos savā dzīvē? Tie arī ir jautājumi, kas Alfas kursā visbiežāk izskan. Un tie ir jautājumi, kurus ikdienas dzīvē pat ir visgrūtāk uzdot vai par tiem aizdomāties.
- Kāda ir vēlamā dalībnieku vecuma amplitūda?
- Pilnīgi jebkura! Ja mums pieteiksies vairāk nekā četri pusaudži un jaunieši, tad mēs paralēli varam noteikti veidot pusaudžu grupiņu. dalībai nav vecuma ierobežojuma, ir pat cilvēki, kas 80 gados ir atnākuši uz Alfu un saņēmuši savas atbildes. Cilvēkam ir jāspēj vienkārši pašam komunicēt ar apkārtējiem un šajos vakaros būt atvērtam. Var nākt arī ģimene kopā. Mēs parasti nodrošinām arī mazo bērnu pieskatīšanu, ja tādi ģimenei būs līdzi.
Alfas kursa vakars, attēls no draudzes arhīva
- Kāda ir Ogres luteriskās draudzes pieredze šo kursu rīkošanā?
- Man personīgi laikam šī būs ceturtā Alfa, kur esmu bijusi klātesoša šeit Ogrē. Pirms tam darbojos Rīgas Vecā Sv.Ģertrūdes draudzē, arīdzan tur kalpojot šo kursu veidošanā teju desmit gadu garumā. Ogrē šajā draudzē Alfas kursi jau notikuši arī pirms tam daudzus gadus. Jāsaka, ka ar katru gadu mēs arvien jūtamies pārsteigti, jo lai arī parasti piesakās, piemēram, kādi desmit dalībnieki, bet, kursiem sākoties, atnāk divreiz vairāk.
- Bet tā drīkst, ja? Ja gadījumā nesanāk pieteikties vai tas ir pēdējā brīža lēmums, cilvēks var pievienoties arī pēdējā brīdī?
- Jā, drīkst, arī pēc pirmās vai otrās tikšanās reizes trešdienās var paspēt ielekt un pievienoties kursam. Sākam mēs šo kursu šodien, kad būs ievadnodarbība, bet droši var vēl pievienoties arī nākamajās nedēļās. Alfa kurss būs katru trešdienu līdz Lieldienām. Pēc svētkiem tiem, kas vēlēsies, būs iespēja turpināt apmeklēt konfesionālās nodarbības, kuras plānots noslēgt ar iesvētībām draudzē.
- Kas ir jāņem līdzi uz šiem vakariem? Ja mājās nav Bībele, vai drīkst ierasties bez tās?
- Bībele noteikti nav jāpērk (smejas). Pilnīgi noteikti neko nevajag ņemt, arī ne pierakstus vai pildspalvas. Viss būs pieejams uz vietas.