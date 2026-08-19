Simti jau aiz muguras, pusotrs tūkstotis vēl priekšā. Mācītājs iedvesmo uz kustību un apstaigā Latviju

Šī ideja - iet daudzos nelielos pārgājienos visa gada laikā, mācītājam radās pirms gada kādā jūnija dienā ar gluži vienkāršu motivāciju. Vajag vairāk staigāt!
“Man ir lielākoties sēdošs darbs un es nolēmu, ka vajag darīt tā, lai ir mērķis un iemesls speciāli tajā dienā no rīta no mājas iziet. Nu, piemēram, mērķis - iet apkārt Latvijai. Tā šī ideja sākās,” stāsta pats Raimonds.
Sāka ar mīļo Kurzemi
Ar kuru Latvijas punktu iesākt mērķa īstenošanu, ilgi domāt nevajadzēja.
“Man ir mīļa Kurzeme, tāpēc es sāku tieši te. No Rīgas puses es negribēju iet, tāpēc es sāku no otras puses. Pirmo reizi uzsāku iet pagājušajā gadā, 8. septembrī. Un gada laikā nu esmu ticis līdz Bernātiem.”
Kopš tās dienas viņš dodas ceļā apmēram vienu vai divas reizes mēnesī, katru posmu sākot tur, kur iepriekšējo reizi apstājies, un gada laikā šie gājieni iezīmējuši jau daudzus īsā posma maršrutus, vidēji 15-20 kilometru garu katru reizi. Pirmajā gājienā 8. septembrī tika pieveikti 20 kilometri “Kolka-Mazirbe”, tālāk mēneša beigās tika izstaigāts ceļa posms “Mazirbe-Lielirbe”, turpat 18 kilometri. Mācītāju nebiedē ne lietus, ne aukstums – ziemas dienās arī mīnusu grādos ir soļots, piemēram, “Liepene-Ventspils” vai “Ventspils-Užava”.
Tālākais plāns ir skaidrs tikai lielos vilcienos - gar krasta līniju līdz Lietuvas robežai un tad iekšzemē, arvien gar Latvijas malu.
Pa ceļam – labas sarunas
Staigājot “galva iztīrās no visa ikdienišķā”. Raimonds neslēpj, ka daba viņam vienmēr patikusi. Vasarā – laivot, reizēm pamakšķerēt. Tagad nolēmis vairāk būt kustībā un tieši staigāt pa dažādām Latvijas dabas vietām.
Idejas īstenošanas sākumā mācītājs Facebook aicinājis līdzi gājējus. “Ceļabiedri ir visi, kas vien grib nākt. Katram vien ir jāgādā par sevi – nokļūt, atkļūt, aizkļūt. Ja var ar mani kopā noiet visu gabalu, tad ejam, var arī īsāku. Esmu ar vairākiem gājis, un ir interesanti, pa ceļam labas sarunas. Trīs četras stundas gājiens vienmēr ir labs gabals, lai var tā izrunāties,” tā Raimonds.
Citreiz pārgājiena laikā var satikt arī idejas atbalstītājus. Piemēram, Ziemupē ceļā uz Saraiķiem uz mirkli pievienojās LELB Liepājas diecēzes bīskaps Hanss Martins Jensons, kurš pauda gandarījumu par šādu iespēju. "Man ir prieks, ka Raimonds šo gājienu taisa, un es gribēju pievienoties. Prieks, ka esam pie Ziemupes baznīcas, bijām tajā un arī lūdzāmies nedaudz. Es novēlu katram tādu ceļojumu taisīt, to var izdarīt visā Latvijā. Latvijā ir ļoti daudz baznīcas, var arī taisīt tādu kā svētceļojumu no baznīcas uz baznīcu," tā ar savu ideju dalās bīskaps.
Pats Raimonds smaidot saka, ka ir priecīgs arī par reizēm, kad ceļa posms iets kopā ar sievu. “Ja es ņemu līdzi sieviņu Andu, tad gan mēs ejam divatā, citus neaicinām.”
Nākamo gājiena posmu viņš ieplānojis septembrī.
Foto no privātā arhīva
2025. gadā noieti 100 kilometri:
8.09. Kolka-Mazirbe 20 km
29.09. Mazirbe-Lielirbe ~18 km
13.10. Lielirbe-Lūžņa ~ 17 km
14.10. Lūžņa-Oviši ~ 13 km
7.11. Oviši- Liepene ~12 km
8.12. Liepene - Ventspils ~ 20 km
2026. gadā noieti jau 126 kilometri:
25.01. Ventspils-Užava ~ 16 km
23.02. Užava - Vičaka ~ 15 km
23.03. Vičaka - Labrags ~ 13 km
20.04. Labrags - Pāvilosta ~ 15 km
18.05. Pāvilosta - Ziemupe ~ 21 km
8.06. Ziemupe - Šķēdes poligons ~ 12 km
14.07. Saraiķi - Liepāja ~ 17 km
17.08. Liepāja - Bernāti ~ 17 km
Līdz finišam vēl ~1612 km.