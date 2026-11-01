Sērijā ir sešas aptuveni desmit minūšu garas epizodes, kas uzņemtas Romas katoļu baznīcas bazilikās, uz ielām un svētceļojumu vietās Eiropā. Dokumentālo un izglītojošo filmu sēriju veidojusi iniciatīva “Reformanda Initiative”, kas apvieno evaņģēliskos teologus, kuri desmit gadu laikā pētījuši Romas katoļticības mūsdienu izpausmes.
Katru epizodi stāsta cits teologs un sērijas veidotāju mērķis ir pievērst uzmanību Romas katoļu baznīcas teoloģijas un prakses aspektiem, kas bieži paliek nepamanīti, kā arī rosināt skatītājus kritiski izvērtēt idealizētus priekšstatus par Romas katoļu baznīcu, balstoties uz Bībeli.
Papildus dokumentālajām sērijā sagatavots arī ceļvedis ar vēsturiskiem tekstiem un nozīmīgām Bībeles rakstu vietām, lai mazajās grupās varētu materiālu pētīt gan draudzēs, gan teoloģiskajos semināros.