Draudze norāda, ka Viktorijai un Rihardam Kostogoviem ir savs personīgais un iedvesmojošais stāsts, kurā netrūkst gan prieka, gan izaicinājumu. Viņu uzsvars ir uz atklātību un godīgumu, runājot par attiecībām un kopdzīvi. Kā atzīst paši viesi, par labajām lietām runāt ir viegli, taču daudz grūtāk ir atklāt arī to, kas nav tik ērts vai vienkāršs. Tieši šī godīgā pieeja mudinājusi pāri dalīties savā pieredzē publiski: "Par labajām lietām mums visiem ir viegli runāt. To, kas kādreiz nav ērts, to gribas notušēt un "palikt zem paklājiņa". Rihards savulaik, kad bija pirmās iespējas publiski runāt par attiecībām un laulību, Viktorijai teica tā - ja esi gatava runāt atklāti un atbildēt uz jautājumiem godīgi, tad ejam un dalāmies, citādi nav nozīmes! Viktorija piekrita. Varbūt tāpēc, ka labo lietu tāpat ir vairāk, bet "dzīve un izaicinājumi" notiek, neskatoties uz visu labo! Par sevi, par "mamuta medīšanu" un pavarda sildīšanu attiecībās un ticību."
Sieviešu vakars iecerēts kā sirsnīga un atbalstoša tikšanās, kurā dalībnieces varēs ne tikai uzklausīt viesu pieredzi, bet arī uzdot jautājumus un dalīties savās pārdomās. Draudzē uzsver, ka pasākuma mērķis ir iedrošināt, stiprināt un radīt telpu atklātām sarunām par dzīvē būtisko.