Viņa aktīvi kalpo savā draudzē un vada “Sieviešu kalpošanas apvienību”, ieguldot savu sirdi un laiku cilvēku iedrošināšanā un garīgajā izaugsmē.
Karīnas ikdiena ir piepildīta ar rūpēm par lielo ģimeni un kalpošanu gan draudzē, gan apvienībā. Viņai ir tuva aktīva atpūta dabā, kvalitatīvs laiks ar ģimeni, sports un grāmatu lasīšana, kas palīdz atjaunoties un augt.
Šajā pasākumā Karīna dalīsies savā personīgajā liecībā — par to, kā Dievs ir mainījis viņas dzīvi, kādi izaicinājumi ir bijuši ceļā un kā Dieva klātbūtne un brīnumi ir kļuvuši par neatņemamu daļu no viņas ikdienas.