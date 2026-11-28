Šoruden Jāņa baznīcā ar savām dziesmām, tostarp pirmatskaņojumiem, jau viesojušies tādi mūziķi kā Ieva Marta Graudiņa, Jānis Kungs un Nauris Malāhovs. Nākamais slavēšanas vakars notiks piektdien, 4. decembrī, plkst.19.00, un īpašā viešņa būs dziesmu autore un izpildītāja, slavēšanas vadītāja draudzē „Dieva mājas” Lana Āboltiņa.
Sestdiena, 28. novembris, 2026 11:00
Slavēšanas vakarā Jāņa baznīcā viesosies Lana Āboltiņa
Mūzikas projekts „Jāņa ielas republika” turpina svinēt 15 gadu jubilejas sezonu, kad ikmēneša slavēšanas vakariem Rīgas Svētā Jāņa baznīcā pievienojas dažādi Latvijas kristīgie mūziķi. Nākamajā slavēšanas vakarā viesosies Lana Āboltiņa.