Sestdiena, 16.05.2026 12:29
Edijs, Edvīns
Sestdiena, 16.05.2026 12:29
Edijs, Edvīns
Sestdiena, 16. maijs, 2026 09:40

Šodien jau 13. reizi notiks Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu diena

LETA
Šodien jau 13. reizi notiks Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu diena
Foto: baznicunakts.lv
Sestdiena, 16. maijs, 2026 09:40

Šodien jau 13. reizi notiks Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu diena

LETA

Šodien norisināsies garīgās kultūras notikums Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu diena, informēja pasākumu rīkotāju komandas pārstāve Inese Knipše.

Viņa informēja, ka šogad Baznīcu nakts norisinās 13. reizi. Pasākums pulcēs vairāk nekā 170 dažādas tradicionālo kristīgo konfesiju baznīcas visā Latvijā.

Apkopotā informācija liecina, ka visvairāk atvērto baznīcu būs Vidzemē - dalībai reģistrētas 64 baznīcas, tai seko Kurzeme - pieteiktas 37 baznīcas, Rīgā - 21 baznīca. Savukārt Zemgalē, Sēlijā un Latgalē kopā pasākumā piedalīsies vismaz 46 baznīcas.

Kā norāda Knipše, ikviena draudze ir aicināta piedalīties šīs dienas norisēs, atverot savus dievnamus apmeklētājiem no plkst. 12.

Tradicionāli šajā dienā baznīcās tiek zvanīti zvani plkst. 12, 18 un 22, iezīmējot senos stundu lūgšanu laikus. Savukārt plkst. 21 draudzes un apmeklētāji ir aicināti vienoties Tēvreizes lūgšanā un atskaņot Latvijas valsts himnu.

Par 2026. gada Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu dienas moto izvēlēti apustuļa Pāvila vārdi: "Pats miera Dievs lai dod jums mieru visur un visā!", lai akcentētu mieru kā būtisku vērtību gan cilvēka iekšējā dzīvē, gan sabiedrībā kopumā.

Informācija par pasākumā iesaistītajām baznīcām un to programmām 2026. gadā būs pieejama vienotajā notikumu kartē vietnē "baznicunakts.lv".

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?