Viņa informēja, ka šogad Baznīcu nakts norisinās 13. reizi. Pasākums pulcēs vairāk nekā 170 dažādas tradicionālo kristīgo konfesiju baznīcas visā Latvijā.
Apkopotā informācija liecina, ka visvairāk atvērto baznīcu būs Vidzemē - dalībai reģistrētas 64 baznīcas, tai seko Kurzeme - pieteiktas 37 baznīcas, Rīgā - 21 baznīca. Savukārt Zemgalē, Sēlijā un Latgalē kopā pasākumā piedalīsies vismaz 46 baznīcas.
Kā norāda Knipše, ikviena draudze ir aicināta piedalīties šīs dienas norisēs, atverot savus dievnamus apmeklētājiem no plkst. 12.
Tradicionāli šajā dienā baznīcās tiek zvanīti zvani plkst. 12, 18 un 22, iezīmējot senos stundu lūgšanu laikus. Savukārt plkst. 21 draudzes un apmeklētāji ir aicināti vienoties Tēvreizes lūgšanā un atskaņot Latvijas valsts himnu.
Par 2026. gada Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu dienas moto izvēlēti apustuļa Pāvila vārdi: "Pats miera Dievs lai dod jums mieru visur un visā!", lai akcentētu mieru kā būtisku vērtību gan cilvēka iekšējā dzīvē, gan sabiedrībā kopumā.
Informācija par pasākumā iesaistītajām baznīcām un to programmām 2026. gadā būs pieejama vienotajā notikumu kartē vietnē "baznicunakts.lv".