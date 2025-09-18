Šodien notiek intensīva cīņa par katra klausītāja uzmanību, saka jaunais LKR programmas direktors Kristaps Tālbergs

LKR vēstures bilde. Ekrānšāviņš no raidījuma "Pēc 7 dienām", 29.08.2025
"Darbs ir ļoti atbildīgs un smags, paldies, ka esi tam piekritis," tā T.Tālbergs.
Kristaps, kura dzīvē nozīmīgu vietu ieņem arī mūzika, raidījumā atsauc atmiņā, ka pēc LKR aizgājis strādāt “Prāta spēlēs”, un tad vienā dienā izdzirdējis, ka LNT rīta raidījumos 900 sekundēs meklē žurnālistus.
“Es nebiju tad žurnālists, nezināju toreiz, ko dara žurnālisti, bet tas izklausījās interesanti. Jā, un toreiz bija tikšanās ar producentiem, atbildīgiem cilvēkiem, kuri ik dienu veido ziņas, kuras mēs skatāmies televīzijā. Tā man uzsākās šāds dzīves posms, esot televīzijā un tālāk jau arī citos darbos. Bet medijs kā nozare un veids, kā strādāt un pilnveidot sevi un kur būt, vienmēr man ir palicis. Viennozīmīgi šī interese ir palikusi, tāpēc ka sākumā bija šis Kristīgais radio, kur es kā jauns puisis varēju miksēt dziesmas, likt raidījumus, atskaņot dievkalpojumus toreiz vēl no lentām. Stress bija nenormāls. Zināju, ja būs kāda aizķeršanās, tad būs vai nu zvans no Māra Dravnieka vai no tēta... Tā bija ļoti vērtīga pieredze.”
Kristaps Tālbergs savā pirmajā darba vietā - Latvijas Kristīgajā radio, foto - ekrānšāviņš no LKR raidījuma "Pēc 7 dienām", 29.08.2025
Jaunais LKR programmas direktors uzsver, ka vienalga, kurā nozarē vai medijā šobrīd cilvēks atrodas, tuvākā nākotnē būs arvien intensīvāka cīņa par uzmanības piesaisti. “Un to dara mediji - radiostacijas, televīzijas, un nerunājot par sociālajiem tīkliem. Ir pētījumi pēc pētījumiem, kas atklāj, ka cilvēku uzmanības noturēšanas laiks vairs nav mērāms stundās vai minūtēs, bet sekundēs. Ja tu nenoķer klausītāja uzmanību uzreiz, piemēram, sociālajos tīklos pirmajās sešās sekundēs, tu viņu esi pazaudējis. Tik īsa šobrīd ir vidējā lietotāja uzmanības kapacitāte. Jā, protams, tas prasa disciplīnu, vērību un uzmanību, bet tas ir jāņem vērā katram, kurš vēlas šodien kādu aizsniegt. Tas nenozīmē mesties pakaļ it visam, bet ir jāsaprot, cik ļoti pieblīvēta ir cilvēka uzmanība šobrīd, un cik ļoti skaidrai, saprotamai, kvalitīvai un no sirds, un ar Dievu Gara spēku paustai vēstij ir jāatskan,” tā Kristaps Tālbergs.
Viņš uzsver, ka mediju darbs un informācijas aprites nozīme šodienas sabiedrībā ir ļoti būtiska. "Jā, varbūt mēs, cilvēki, būtu mierīgāki, ja nezinātu neko, kas notiek pasaulē. Tomēr ikviena medija – televīzijas vai radio darbs, kur tiek ziņots par notikumiem, par to, kas notiek vai notika – tas darbs ir svētīgs darbs. Tālāk var runāt par formu, veidu un dinamiku. Un vēl - katram cilvēkam ir atbildība saprast to, ka kaut kādā brīdī tev ir jāskatās, kas notiek apkārt. Ja tava dzīve ir tikai un vienīgi piepildīta ar steigu, tad jāpaskatās un apkārt kaut kas jāmaina."