Šodien Pareizticīgo baznīca svin Lieldienu svētdienu
Rīgas un visas Latvijas metropolīts Aleksandrs sveic pareizticīgos un visus ļaudis šajos svētkos, paužot dziļu nožēlu par agresiju un karu Ukrainā, kas sākās klusajā gavēņa laikā.

"Gavēnis bija tāds laiks, kad jāmainās katram cilvēkam. Jāstrādā ar sevi. Vislielākā uzvara taču ir uzvarēt savus grēkus. Uzvarēt sevi – vislielākā uzvara. Tā mēs dzīvojām gavēnī, un pēkšņi sākās karš, barbariska agresija Ukrainā. Saku savu viedokli, ka mēs nepieņemam to karu un vispār karu kā tādu, un aicinām cilvēkus uz sarunām. Mums jādzīvo tā, kā Kristus mums pavēlējis," norāda metropolīts Aleksandrs.

KONTEKSTS

Metropolīts Aleksandrs savu personīgo un visas Latvijas Pareizticīgās baznīcas (LPB) viedokli par Latvijas pareizticīgo baznīcas nostāju Krievijas iebrukuma sakarā paudis gan 7. martā, reliģisko konfesiju vadītājiem tiekoties ar Valsts prezidentu Egilu Levitu, gan sprediķī Piedošanas svētdienā. Viņš nosodījis karu un paudis, ka LPB pienākums ir Latvijas saliedētības nodrošināšana.

Pareizticīgo baznīcu Latvijā veido divas eparhijas – Rīgas un Daugavpils-Rēzeknes, tajā ir 128 draudzes, viens vīriešu un divi sieviešu klosteri.

Baznīcas īpaši godājamie svētumi ir Dievmātes brīnumdarošā Jakobštates ikona un svētā svētmocekļa Rīgas un Latvijas Arhibīskapa Jāņa svētās relikvijas.


Metropolīts Aleksandrs: Mēs nepieņemam karu kā tādu- klausīties šeit:

