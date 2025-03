Baltezera baznīca ir senākais valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Ādažu novadā. Baznīcu gleznainajā vietā starp Lielo un Mazo Baltezeru būvēja aptuveni trīs gadus – no 1772. līdz 1775. gadam. Tā ir ne tikai svarīga vēstures liecība, bet arī vieta, kas daudziem ir saistīta ar ticību, mieru un kopienu. Lūgšanu ķēde norisināsies no 28. līdz 30. martam un baznīca būs atvērta lūgšanām ikvienam. 1.jūnijā notiks īpaši svinīgs dievkalpojums ar arhibīskapa dalību. Dziedās draudzes koris “Zari”. Pēc dievkalpojuma sekos svētku koncerts un mielošanās ar dzimšanas dienas kūku. Pirms svētkiem notiek dievnama sakopšanas darbi, kuros piedalīties tiek aicināts ikviens novadnieks: 5.aprīlī no plkst. 10.00 pie baznīcas tiek organizēta talka.