Šajā konferencē sievietes uzrunās Laima Dravniece, Ingūna Kaņepe, Ilze Čodare, Tabita Ašnevica, Inga Viša, Agnese Megne un Mārcis Zīverts. Konference notiks 21.februārī no pulksten 10.00 līdz 16.00. Konferencē var piedalīties klātienē – Rīgas Mateja baptistu draudzē – un attālināti – tiešraidē YouTube platformā. Tāpat ir iespēja pieteikties uz konferences ierakstu, kas būs pieejams aptuveni pēc vairāk nekā nedēļas pēc konferences. Nepieciešama iepriekšēja reģistrācija. Vietu skaits klātienē ir ierobežots.
Reģistrācija konferencei šeit.