Šajā gadā Rīgas arhidiecēzē apbalvoti kalpotāji Ogres, Bolderājas, Katlakalna, Matīšu, Ķeguma, Valmieras, Piņķu un Rīgas Kristus draudzē, Daugavpils diecēzē – Alūksnes, Tilžas, Gulbenes un Vecogres draudzē, Liepājas diecēzē – Valles, Iecavas, Jaunsaules un Rucavas draudzē.