Šajā gadā Rīgas arhidiecēzē apbalvoti kalpotāji Ogres, Bolderājas, Katlakalna, Matīšu, Ķeguma, Valmieras, Piņķu un Rīgas Kristus draudzē, Daugavpils diecēzē – Alūksnes, Tilžas, Gulbenes un Vecogres draudzē, Liepājas diecēzē – Valles, Iecavas, Jaunsaules un Rucavas draudzē.
Trešdiena, 24. decembris, 2025 10:13
Šogad pasniegti 24 apbalvojumi „Uzticības vairogs”
Aizvadot 2025. gadu, Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca ar pateicību atgādina par tiem draudžu locekļiem, kuriem saistībā ar ilggadējo, uzticīgo kalpošanu šogad pasniegti 24 apbalvojumi. Kopumā apbalvojums „Uzticības vairogs” līdz šim pasniegts 291 cilvēkam.