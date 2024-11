Šonedēļ notiks Liecību vakars Ģertrūdes draudzē

Pēc liecību apkopošanas, visa 2025. gada garumā tiks publicēta viena audio liecība dienā, apliecinot sev un citiem, ka Dievs ir dzīvs un klātesošs šodien. Viena no skaistākajām dāvanām, ko mēs varam viens otram dāvāt, ir dalīties ar stāstiem par Dieva darbiem mūsu dzīvē. "Mīlestības Ceļš Liecībās" būs vieta, kur dalīties ar savu pieredzi un klausīties citu cilvēku stāstos par to, kā Dievs sevi ir atklājis, ko Viņš ir darījis un kā Viņš ir palīdzējis — uzmundrinot, samīļojot, stiprinot un palīdzot pārvarēt šķietami nepārvaramus kalnus. Ģertrūdes draudze aicina ikvienu, neatkarīgi no draudzes vai konfesijas, ierakstīt savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju, un nosūtīt to uz e-pastu .