Festivāls paredzēts ikvienam, kurš meklē dziļas, jēgpilnas sarunas, patiesu klātbūtni un iedrošinājumu. Tā būs iespēja satikt domubiedrus, uzklausīt dažādus pieredzes stāstus un kopā radīt telpu, kurā dzimst cerība. Festivāls „Gaismā” notiks sestdien, 23. maijā, no pulksten 16.00 līdz 22.00 Vecrīgā, Mārstaļu iela 10.
Ceturtdiena, 9. aprīlis, 2026 08:40
Šopavasar jau otro reizi notiks sarunu festivāls „Gaismā”
Šajā pavasarī jau otro gadu norisināsies kristīgais sarunu festivāls „Gaismā”. Tā būs iespēja apstāties ikdienas skrējienā, ieklausīties, domāt līdzi un būt kopā. Festivālu veidos sarunas par kristiešiem svarīgo, lai palīdzētu ieraudzīt gaismu sevī un līdzcilvēkos.