Pasākums vecākiem notiks Daudzfunkcionālajā centrā „Atver durvis Betānijā” Rīgā, Drustu ielā 36A. Pasākuma laikā paredzētas arī radošās aktivitātes bērniem un jauniešiem centra telpās kopā ar kalpošanas komandas brīvprātīgajiem skolotājiem. Programma plānota laikā no pulksten 11.00 līdz 14.00 ar Dieva Vārda studijām, liecībām, slavēšanu un sadraudzību. Reģistrēšanās šeit.
Svētdiena, 23. novembris, 2025 09:40
„Spēju Kustība” rīko atbalsta pasākumu vecākiem „Vēstule SEV”
„Spēju Kustība” savā kalpošanā vecākiem sniedz atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni, jaunieši, jaunie pieaugušie ar invaliditāti. 29. novembrī norisināsies pasākums „Vēstule SEV” vecākiem, lai kopīgi meklētu atbildes un gūtu stiprinājumu, atbalstu un iedvesmu.