Lūgšanu ķēde tiek veidota attālināti – katrs dalībnieks var lūgt no savām mājām sev ērtā laikā, iepriekš piesakoties kopējā grafikā. Tādējādi veidojas nepārtraukta dažāda garuma lūgšanu virkne.
Īpaša uzmanība lūgšanās tiek veltīta Latvijai, kristīgajai draudzei un tās garīgajai stiprināšanai.
Savukārt 7. martā plkst. 17.00 Rīgā, Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcas pagrabstāvā, notiks starpkonfesionāls Grēknožēlas vakars, uz kuru aicināti visi interesenti neatkarīgi no piederības konkrētai draudzei.
Pieteikšanās dalībai lūgšanu ķēdē un plašāka informācija pieejama iniciatīvas mājaslapā: www.lugsanukapela.lv.