Starpkonfesionāla lūgšanu iniciatīva aicina pievienoties lūgšanu ķēdei par Latviju

Starpkonfesionāla lūgšanu iniciatīva aicina pievienoties lūgšanu ķēdei par Latviju
Lielā gavēņa laikā starpkonfesionāla kristiešu iniciatīva “Lūgšanu kapela pār Latviju” aicina iedzīvotājus iesaistīties nepārtrauktā lūgšanu ķēdē par Latviju, kā arī piedalīties kopīgā Grēknožēlas vakarā Rīgā.
Iniciatīvas rīkotāji skaidro, ka “Lūgšanu kapela pār Latviju” ir dažādu kristīgo konfesiju ticīgo kopība, kuras mērķis ir vienoties lūgšanā par valsti, sabiedrību un garīgo atmodu.

Lūgšanu ķēde tiek veidota attālināti – katrs dalībnieks var lūgt no savām mājām sev ērtā laikā, iepriekš piesakoties kopējā grafikā. Tādējādi veidojas nepārtraukta dažāda garuma lūgšanu virkne.

Īpaša uzmanība lūgšanās tiek veltīta Latvijai, kristīgajai draudzei un tās garīgajai stiprināšanai.

Savukārt 7. martā plkst. 17.00 Rīgā, Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcas pagrabstāvā, notiks starpkonfesionāls Grēknožēlas vakars, uz kuru aicināti visi interesenti neatkarīgi no piederības konkrētai draudzei.

Pieteikšanās dalībai lūgšanu ķēdē un plašāka informācija pieejama iniciatīvas mājaslapā: www.lugsanukapela.lv.

