Starptautiski lektori un līderi GLS vadītāju konferencē jau šonedēļ

Kāda ir vīzija GLS 24 konferencei un kā tā var palīdzēt vadītājiem Latvijā kļūt par stiprākiem līderiem savās ietekmes zonās?

Latvijā mēs esam daļa no globālā GLS tīkla, kur vīzija ir vadīt līdzīgi kā Kristus, lai aizsniegtu un iedvesmotu daudzus! Iespējams, Latvijā ir daudz vairāk vadītāju, nekā mēs to iedomājamies. Vadītājs ir ikviens, kam ir spēja kaut nedaudz ietekmēt apkārtējos. Katram no mums ir iespēja vadīt sevi, savu ģimeni, laiku un prasmes. Kad mēs to darām prasmīgāk un mērķtiecīgāk, mācoties no citu pieredzes, mēs kļūstam labāki, un arī apkārtējie to izjūt. Vadītāju konferencē būs saturs, kas atstāj iespaidu, un tikpat svarīgi – vide, kurā mācīsimies viens no otra.

Kā tik dažādu profesiju cilvēki tiek motivēti apmeklēt GLS konferenci un piedalīties tās diskusijās par vadību?

Pirmkārt, vadītāji ir cilvēki ar atbildību, kuri izvēlas darīt to, kas ir pareizi, nevis vienkārši izdevīgi. Tajā pašā laikā tie, kas apmeklē GLS konferenci, ir ļoti izvēlīgi attiecībā uz saturu, no kā viņi mācās, un laiku, kuru plāno, jo tas ir vērtīgs. GLS vienmēr piedāvā izcilu saturu un pieredzi, kas maina gan vadītājus, gan sabiedrību kopumā. Katrā profesijā ir cilvēki, kuri nav vienaldzīgi un saprot, ka nevar atļauties stāvēt uz vietas attīstībā – tieši tas motivē tos, kas izvēlas piedalīties GLS.

Šogad GLS piedāvā tik plašu lektoru loku – no komiķiem līdz Hārvardas psiholoģijas profesoriem. Kā šī daudzveidība bagātina konferences programmu un tās vērtību dalībniekiem?

GLS konferencē piedalās tikpat daudzveidīgi dalībnieki, un programma vienmēr nodrošina plašu tēmu diapazonu, kas ne tikai iedvesmo un sniedz praktiskus rīkus dažādās jomās, bet arī paplašina dalībnieku redzesloku.

Vai ir kādi īpaši vadības izaicinājumi, kurus šogad konferences programmā plānojat izcelt? Kā šie izaicinājumi ietekmē vadītāju attīstību un sadarbību?

Katru gadu aizvien vairāk tiek uzsvērts vadītāju trūkums. Arī šogad GLS pievērsīsies vadībai no dažādiem aspektiem, kas ir aktuāli visās dzīves un darba jomās. Šogad būs iedvesmojošas lekcijas par uzdrošināšanos, cieņu, empātiju, kļūdām un attiecību veidošanu, kā arī meistarklases, kas palīdzēs attīstīt prasmes, lai nesadegtu, veiksmīgi paustu savas domas un vīziju, un vēl vairāk.

Kā jūs ieteiktu GLS konferences dalībniekiem sagatavoties pasākumam, lai maksimāli izmantotu konferences iespējas un iegūtu jaunas prasmes?

Lielisks jautājums! Nav tik būtiski sagatavoties iepriekš, cik ļauties, lai konference Tevi sagatavo nākamajiem dzīves un izaicinājumu posmiem! Domāju, ka katrs no mums vēlas būt gatavs pārvarēt izaicinājumus, nevis no tiem bēgt, un, atrisinot tos, atstāt paliekošu, pozitīvu ietekmi. Galvenais ir ierasties – un tad Tu būsi gatavs! Praktiskā puse: paņem līdzi pierakstu bloku un atslēdz telefonu, lai varētu pilnībā nodoties pasākumam.

Šogad konferences lektoru vidū būs:

Kreigs Grošels – Life.Church dibinātājs un Bībeles lietotnes YouVersion veidotājs,

Ervins Rafaels Makmanuss – “Mosaic” draudzes dibinātājs, viens no iedvesmojošākajiem ASV līderiem,

Eimija Edmondsone – Hārvardas Biznesa skolas profesore, eksperte psiholoģiskajā drošībā darba vidē,

Maikls Jr. – komiķis un aktieris, kurš sniegs svaigu un iedvesmojošu skatījumu uz vadību,

Maiks Kžiževskis – leģendārais Djūka universitātes basketbola treneris ar pieredzi komandas veidošanā,

Will Guidara – viesmīlības eksperts un grāmatas “Nesaprātīga viesmīlība” autors



Uz tikšanos GLS konferencē 8. un 9. novembrī! Reģistrēties un pieteikties šeit - https://www.glslatvija.lv/