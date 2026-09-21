Svarīgi, lai apkārt ir cilvēki ar līdzīgām vērtībām - jau otro reizi notiks "Forums Uzņēmīgajām"

Nepieciešams vairāk iespējas kristietēm
Foruma dalībniecēm būs iespēja uzdot jautājumus lektorēm paneļdiskusijā, piedalīties trīs meistarklasēs un tīklošanās aktivitātē, tā iegūstot jaunus kontaktus un nostiprinot savas komunikācijas prasmes. Foruma meistarklašu tēmas - “Uzņēmējas sirds un paradumi”, “Uzņēmējas ķermenis un vitalitāte” un “Kā veidot sarunu, lai tevi atceras”.
“Šodienas pārsātinātajā mentoru un biznesa kouču piedāvājumā iztrūkst tieši uz kristīgajām vērtībām balstīta iedvesmojoša iespēja tīkloties kristietēm uzņēmējām,” norāda viena no foruma idejas autorēm Evelīna Sproģe. Viņa ir “Evelīnas virtuālās skolas” izveidotāja un vadītāja un uzsver, ka personīgo darbošanos un dzīves izvēles ietekmē un virza tieši kristīgais pasaules uzskats. Viņa uzsver, ka “arī uzņēmējdarbībā un lietās, ko vēlamies īstenot, svarīgi ir, ka tev apkārt ir cilvēki ar līdzīgām vērtībām. Tādēļ bija vēlme radīt vidi, kurā, balstoties kristīgajās vērtībās, var gūt iedvesmu, dalīties pieredzē un veidot jaunus kontaktus.”
Viens no "augļiem" - raidieraksts
Starptautiskās Ekziperī skolas pārstāve un viena no foruma organizatorēm Līga Piļkēviča uzsver, ka ļoti daudzām sievietēm Latvijā sapnis par uzņēmējdarbību ir jāapvieno ar intensīviem ģimenes ikdienas pienākumiem vai jau pamatdarbu. “Katras ceļš ir citādāks, un tieši šajā forumā mēs piedzīvojam to, ka sievietes var ieraudzīt spilgtāk, ko Dievs viņās ir ielicis un uz ko aicina.”
Līga Piļkēviča ir arī raidieraksta “Uzņēmīgās” autore un vadītāja. Šobrīd Spotify platformā jau ir pieejamas deviņas portretintervijas ar dažādām Latvijas uzņēmējām, kuras savu pārliecību balsta kristīgajās vērtībās.
“Raidieraksts piedzima pēc pērnā gada “Foruma Uzņēmīgajām”, un mēs studijā reizi mēnesī runājam par to, kā ikdienā apvienot ticību, profesionālo dzīvi un kalpošanu. Līdzīgi kā šajā raidierakstā, arī forumā klātienē satiksies stāsti par sievietēm - vadītājām, mammām, sievām un uzņēmīgajām, kuras savā laikā un vietā piedzīvo, kā Dievs ved cauri pārmaiņām un iespējām,” uzsver L.Piļkēviča.
Pērn Latvijā notika pirmais "Forums Uzņēmīgajām". Publicitātes foto
Arī tad, ja vēl tikai sapņo
Forumā aicinātas piedalīties gan sievietes, kuras jau kaut ko dara uzņēmējdarbībā un piedāvā pakalpojumus dažādās nozarēs, gan tās, kas vēl sevi neuzdrošinās nosaukt par uzņēmējām.
“Zinu, ka starp mums ir daudzas, kas vēl tikai sapņo par to, ka būtu kaut kas savs. Mēs tīklosimies, sadraudzēsimies un klausīsimies iedvesmas stāstus, kas stiprinās arī katras ticību,” tā E.Sproģe.
“Forums Uzņēmīgajām” norisināsies 31. oktobrī (10:00-17:00) Piņķos, Starptautiskajā Ekziperī skolā, Jaunā ielā 10, Vairāk informācijas un reģistrēšanās “Forumam Uzņēmīgajām” – uznemigas.lv